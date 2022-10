GRUPPO SAVE – Bollettino Aeroporto di Venezia: dal 26 settembre al 2 ottobre gestiti 240.915 passeggeri (88,5% rispetto al 2019) e 1.703 voli

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

4 ottobre 2022

Gruppo SAVE – Aeroporto di Venezia: bollettino sui dati di traffico e andamento dei

servizi, periodo dal 26 settembre al 2 ottobre.

Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, finalizzata a un dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo.

Nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre, il Marco Polo ha gestito 240.915 passeggeri, che corrispondono all’88,5% del volume gestito nello stesso periodo del 2019.

I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.703, di cui l’1,7% è stato cancellato, in particolare come conseguenza dello sciopero nazionale del trasporto aereo del 1^ ottobre che ha comportato la preventiva cancellazione di alcuni voli. Al netto dello sciopero, che non ha comunque determinato disservizi allo scalo, le cancellazioni si sarebbero limitate allo 0,07% del totale.

Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 11’03”, in linea con i tempi altrettanto contenuti delle settimane precedenti.

I tempi medi di riconsegna bagagli sono stati 23 minuti per la consegna del primo bagaglio, 36 minuti per l’ultimo.

Il volume di bagagli disguidati, vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 689 colli, in decremento del 26,5% rispetto ai 938 accolti nella settimana precedente. Lo scalo ha riavviato alla giusta destinazione 777 bagagli, attualmente sono 275 i colli disguidati in giacenza, 24,2% in meno rispetto ai 363 della settimana precedente.

Contatti:

Gruppo SAVE Community

Servizio Relazioni Esterne e Stampa Reputation Advisers