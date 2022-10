(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

ENERGIA: RONZULLI (FI), BISOGNA INTERVENIRE SUBITO PER SOSTENERE FAMIGLIE E IMPRESE

“Abbiamo di fronte un problema drammatico: dobbiamo sostenere le famiglie e fare in modo che le imprese non si trovino costrette a chiudere o a bruciare posti di lavoro. Bisogna intervenire subito e, nel contempo, avviare finalmente una politica energetica degna di questo nome, cosa che l’Italia non ha mai avuto a causa dell’ambientalismo ideologico della sinistra. Abbiamo tutti gli strumenti come centrodestra e come Paese per fornire soluzioni rapide e cercheremo di trovarle, se sarà possibile, senza aumentare il debito pubblico che grava sui nostri figli”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un’intervista al Giornale.