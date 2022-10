(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://forumterzosettore.musvc2.net/e/r?q=O9%3dFGO0Q_Evmx_P6_Bypu_LD_Evmx_OAuZ4d3g.2HuG9N0.ABH_Bypu_LD3_Mk1m_WzPAG.uQCS_Bypu_LD_Evmx_PAzC6_Mk1m_XxTKRFWz76K_Evmx_P98W1G._Bypu_MBIMHVQ-AKhz_Mk1m_XxI-_Evmx_P6KJ.5B-_Bypu_LdK_Mk1m_XxNC_Mk1m_WPOKb.-19ODyf-3T._Bypu_M99_M6u9xk1m_XxUAMKvZqg%26A%3dNWQgVd%26x%3dKHNFAO.IyR%266N%3dLYQe%266%3dY%26A%3dVOhR%26J%3dKaOd%26D%3d-ZWeNZPbNhS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ECONOMIA SOCIALE, A ROMA IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL FORUM TERZO SETTORE

Roma, 4 ott – Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre si terrà a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi (Piazza della Pilotta 4) il convegno “Terzo settore protagonista dell’Economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie”, organizzato dal Forum Terzo Settore in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’evento rientra nelle iniziative promosse nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Comitato di monitoraggio della dichiarazione di Lussemburgo sull’economia sociale del 2015, che riconosce nell’economia sociale una potente leva per la creazione di posti di lavoro e per l’innovazione sociale.

Il Forum Terzo Settore promuove un ampio confronto di due giorni, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, organizzazioni dell’economia sociale dei Paesi UE, studiosi e attori della società civile, con l’obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull’evoluzione del sistema dell’economia sociale nel suo complesso, anche a livello europeo.

“L’Italia rappresenta un unicum nel panorama europeo per la vitalità e le peculiarità del Terzo settore, protagonista principale dell’economia sociale. Crediamo che il nostro Paese possa rappresentare un modello virtuoso da far conoscere il più possibile per sviluppare nuove esperienze di economia sociale sui territori, potenziare quelle già esistenti e diffondere i principi di sostenibilità, inclusione e prossimità che vi sono alla base”, dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.

[Questo il link](https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=0%3dNULfVb%261%3dX%26A%3dTJgR%26H%3dFZOb%260%3dEGM5_Onve_Zx_Kfzm_Uu_Onve_Y3740F.04L4Et.0BF_7xps_GC3H7JF_Kfzm_UuA_Ethw_O9t_Onve_Y3TUhfIf8x4psp7MtLxwHdTfJJ23tI9aDs5q_HrLe40jOi0XlrajYFfaN5vc8T_Ethw_O9AF2PuLEF%26s%3dJHLA0O.GtQ%266L%3dGXQc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per iscriversi all’evento.

[Programma Convegno Economia sociale (in via di aggiornamento).pdf](https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=6%3dFZQbNg%266%3dT%263%3dYOcJ%26M%3dKVGg%26E%3dA9R0L_7yms_H9_Bthx_L9_7yms_GDzH7S7MtPJH8CDM4Py.B2E.7N8TwU.3CD_Kf1j_UuQD49Gw_Kf1j_UuYLZNgS_Kf1j_Uu9CLtRC_Kf1j_UuY_Bthx_L9sMwN2C8Mx_Pkve_Zzs7M1KpK74_7yms_GcLcxL_Bthx_LXGhFBp_Pkve_ZOUOB3_Kf1j_U4p9uJZT4vE3H7LuFtLDH.5Bz%267%3d2SCOrZ.889%26GC%3dUFbT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Soci del Forum Terzo Settore:

ACLI | ACSI | ActionAid International Italia Onlus | ADA NAZIONALE | ADICONSUM | AGCI Solidarietà | AGESCI | A.I.A.S. | Ai.Bi. | Aicat | AICS | A.I.D.O. | AISLA | AISM | AMESCI | ANCC-COOP | ANCeSCAO Aps | ANCOS | ANFFAS Onlus | ANMIC | ANMIL Onlus | ANOLF | ANPAS | ANSPI |ANTEAS | AOI | APICI | ARCI | ARCIGAY | ARCIRAGAZZI | ASC Attività Sportive Confederate | ASC Arci Servizio Civile | ASES | ASI | Associazione AMBIENTE E LAVORO | Associazione della Croce Rossa Italiana | Associazione Italiana Sindrome X Fragile | Associazione di promozione sociale Santa Caterina da Siena | Associazione Nazionale Banche del Tempo | Assoutenti | AUSER | AVIS | CAPIT | CdO Opere Sociali | CINI| CITTADINANZATTIVA Onlus | CNCA | CNESC | CNGEI | CNS Libertas | COCIS | COMUNITA’ EMMANUEL | Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia | CSAIn |CSEN | CSI | CTG | EMMAUS ITALIA | ENS | Europa Donna | EVAN | Fairtrade Italia | FEDERAVO Onlus |Federazione Colombofila Italiana | Federconsumatori | Federludo | Federsolidarietà – Confcooperative | FENALC | Fict | FICTUS | FIDAS | FIMIV | FISH | FITeL | FOCSIV | Fondazione Exodus | Forum Nazionale per l’Educazione musicale | IdeAzione – C.I.A.O. | LA GABBIANELLA | LEGACOOPSOCIALI | LEGAMBIENTE | LINK 2007 | MCL – Movimento Cristiano Lavoratori | Movimento Difesa del Cittadino | Mo.VI | MODAVI | Movimento Consumatori| OPES | Parent Project Aps | Polisportive Giovanili Salesiani | PROCIV- ARCI | Salesiani per il sociale APS | SLOW Food |U.S.ACLI | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti | UILDM Onlus | UISP | Uneba | Uniamo | UNPLI

Enti aderenti: Fondazione SODALITAS | Comitato Italiano per l’UNICEF

Forum Nazionale Terzo Settore

