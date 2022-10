(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari

Conserve Italia, la Uila entra ad Alseno ed elegge un delegato

Dichiarazione congiunta del segretario nazionale Gabriele De Gasperis è della segretaria territoriale Parma e Piacenza Laura Pagliara

“Grazie ad un serio lavoro, svolto negli ultimi anni, di ascolto delle esigenze e delle necessità dei lavoratori, la Uila ottiene un importante risultato alle elezioni per il rinnovo delle Rsu nello stabilimento di Alseno (Pc) di Conserve Italia: per la prima volta eleggiamo un delegato in questo sito del gruppo cooperativo. E’ una grande soddisfazione perché, dopo tanto impegno, entriamo nello stabilimento. Il risultato di oggi ci restituisce la prova che abbiamo guadagnato la fiducia dei lavoratori dandoci, al tempo stesso, la responsabilità di impegnarci per rispondere in modo sempre più puntuale alle necessità dei dipendenti per crescere ancora in futuro. Un ringraziamento particolare al delegato eletto e agli altri che si sono impegnati in questa sfida”.

Lo dichiarano Gabriele De Gasperis, segretario nazionale Uila e Laura Pagliara, segretaria territoriale Parma e Piacenza responsabile del Gruppo Conserve Italia, commentando le elezioni in Conserve Italia alle quali hanno partecipato 156 dipendenti.