Taglio del nastro al Museo Valente Delfavero di Sora. Presente anche il Presidente del Gruppo provinciale della Lega, Gianluca Quadrini

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Taglio del nastro al Museo Valente Del Favero di Sora. Presente anche il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini.

Encomio Nazionale, Antonio Valente, ieri alla cerimonia di inaugurazione del Museo, presso il Palazzo della Cultura a Sora. “Una cerimonia ricca di cultura, arte e bellezza” Così Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega intervenuto durante l’evento. “Un’eccellenza che ha portato il nome del nostro territorio nel mondo. Ricordare la sua figura e omaggiarlo in questa giornata è motivo di orgoglio per tutti noi. La sua creatività parte proprio da qui, dalla sua città natale fino a diventare un uomodi fama mondiale. Ringrazio l’avv. Debora Bovenga per essere stata la madrina di questa bella ed importante giornata.” Così in un comunicato il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Quadrini.