Svezia: I Democratici ottengono diverse presidenze di importanti commissioni parlamentari

(AGENPARL) – Roma, 03 ottobre 2022 – Dopo la affermazione elettorale, i Democratici svedesi hanno ottenuto la presidenza di diverse importanti commissioni parlamentari, tra cui giustizia e affari esteri.

I Democratici svedesi (SD) sono stati in grado di assicurarsi la presidenza della commissione per il mercato del lavoro, per le imprese, per la giustizia e la commissione per gli affari esteri, ricevendo anche la vicepresidenza della commissione civile, la commissione per il traffico, la commissione di difesa e la commissione tributaria.

Molti della sinistra svedese, tuttavia, hanno espresso dispiacere per il fatto che al partito populista sia stata affidata la presidenza di così tanti importanti comitati, riporta il quotidiano Expressen .

«Quindi un partito di estrema destra che non può scegliere tra Putin e Biden dovrebbe guidare la commissione per gli affari esteri e la commissione per la difesa. Non c’è niente che possa andare storto in questo» ha osservato sarcasticamente la portavoce del Partito dei Verdi Märta Stenevi.

Per Boland, un altro deputato dei Verdi, è d’accordo:«“Che il partito che non può scegliere tra Putin e Biden debba guidare la commissione per gli affari esteri non si sente benissimo. E che il partito che ha completato il maggior numero di sospetti criminali nelle liste dovrebbe prendere la commissione di giustizia? L’esperienza sul campo di solito è un vantaggio, ma…».

Mentre i Democratici svedesi sono arrivati ​​​​secondi alle elezioni nazionali dell’11 settembre, si prevede che il cosiddetto leader dei moderati di centrodestra Ulf Kristersson diventerà il prossimo primo ministro svedese.

Tuttavia, non è chiaro che i Democratici svedesi, che erano vagamente alleati con i moderati, i liberali e i democristiani prima delle elezioni, faranno parte formale di un nuovo governo di coalizione e riceveranno incarichi nei ministeri del governo.

Pochi giorni dopo le elezioni, il leader dei Democratici svedesi Jimmie Åkesson è stato avvistato in visita agli uffici dei moderati a Stoccolma, alimentando alcune speculazioni sul possibile coinvolgimento diretto del partito populista in una coalizione.

Il primo ministro svedese uscente Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici di sinistra, ha discusso della possibile cooperazione con i moderati durante il suo discorso di dimissioni, come un modo per tenere i democratici svedesi dal potere.

«Ho informato il presidente che se i moderati dovessero cambiare idea e volessero collaborare con me invece che con i democratici svedesi, la mia porta è aperta a Ulf Kristersson», ha detto Andersson.