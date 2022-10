(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Pd: Rojc, anche Renzi deve fare bene i conti

“Dal numero di volte che lo ripete, sembra che per Renzi far ‘finire’ il Pd sia il vero motore della sua politica. Pochino per chi doveva essere l’ago della bilancia in Parlamento e far tornare Draghi a Palazzo Chigi. Il Pd ha perso ma anche Renzi deve fare bene i conti, tra quello che andava vendendo e quello che porta a casa. Quel 40% dei voti presi al Pd dubito siano un patrimonio che a piacimento si può mettere a disposizione di FdI per accordi nazionali o territoriali, o per terze posizioni”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), replicando alle dichiarazioni di Matteo Renzi, secondo cui “la fine del Pd è sia con sia senza Elly Schlein”.