Inviato russo convocato al ministero degli Esteri polacco per referendum

(AGENPARL) – Roma, 03 ottobre 2022 – L’ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreyev è stato convocato al ministero degli Esteri del paese dell’Europa centrale per l’adesione delle due repubbliche del Donbass e delle regioni di Zaporozhye e Kherson alla Russia, ha detto lunedì al canale TVN24 il vice ministro degli Esteri polacco Marcin Przydacz.

“In questo momento, le relazioni con la Russia sono di fatto congelate e non sono in corso contatti diplomatici, ad eccezione degli incontri in cui convoco l’ambasciatore Andreyev o lo fa il ministro degli esteri. Tale incontro si terrà oggi. Alle 11:00 l’ambasciatore Sergey Andreyev sarà convocato al ministero degli Esteri per le azioni della Russia la scorsa settimana”, ha spiegato l’alto diplomatico polacco, riferendosi ai referendum nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e allo Zaporozhye e le regioni di Kherson. Przydacz ha detto che Varsavia ha convocato Andreyev per protestare contro l’adesione delle quattro regioni alla Russia e per annunciare che non avrebbe riconosciuto quella decisione.

Il diplomatico ha detto che la Polonia non sarebbe stata la sola a farlo. “Abbiamo concordato con i nostri colleghi europei di esprimere questa posizione agli inviati [russi] simultaneamente lo stesso giorno”, ha osservato.

Alla domanda se la Polonia avrebbe dichiarato l’inviato russo persona non grata, Przydacz ha detto che non sarebbe successo lunedì. “Non farò un annuncio del genere oggi”, ha insistito. “Stiamo discutendo tali decisioni con i nostri alleati nell’UE e nella NATO. E se giungiamo alla conclusione insieme a tutti i [nostri] alleati europei ed euro-atlantici che tali misure sarebbero necessarie e vantaggiose, allora le prenderemo, ” ha sottolineato il viceministro degli esteri polacco.

“Allo stato attuale, la Polonia stessa non ha intenzione di agire in base al principio “espelleremo e vedremo cosa verrà dopo”. Se tutti a livello europeo decidessero che questo è ciò che dovrebbe essere fatto, che tutti i possibili contatti con i diplomatici russi devono essere interrotti, allora la Polonia lo farà, ma sarebbe fuori questione una situazione in cui la Polonia lo farebbe , ma Germania e Francia continuerebbero a parlare con i russi, come al solito”, ha affermato il diplomatico polacco. Tuttavia, non ha escluso che “potrebbe venire un momento in cui sarebbe stato fatto a livello regionale”.

Dal 23 al 27 settembre, la DPR e la LPR, nonché le regioni di Kherson e Zaporozhye hanno tenuto referendum in cui la maggioranza degli elettori ha deciso di unirsi alla Russia. Venerdì, il presidente russo Vladimir Putin e i capi delle quattro regioni hanno firmato i trattati sulla loro adesione alla Russia.