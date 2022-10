Incendi boschivi: chiusa la campagna estiva 2022, Fratelli d’Italia con grande difficoltà dovuta alla carenza di organico operativo, i Vigili del Fuoco sono riusciti a garantire 69.321 interventi

(AGENPARL) – Roma, 3 ottobre 2022 – I Vigili del Fuoco, questa estate sono stati impegnati sul fronte degli incendi boschivi, rischiando di non riuscire a garantire il soccorso al Paese e la tutela dell’ambiente, per causa della carenza di organico nel settore operativo. Apprendiamo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, – dichiarano il consigliere Comunale di Roma Andrea De Priamo “eletto al Senato della Repubblica Italiana” FDI e Massimiliano Metalli esponente di Fratelli d’Italia . che sono stati 69.321 gli interventi,10.475 in meno rispetto a quelli dello scorso anno, effettuati dai vigili del fuoco durante la campagna antincendi boschiva, cominciata il 15 giugno e terminata il 30 settembre. Tra le regioni più colpite la Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno fatto 14.012 interventi, seguono la Puglia con 9.972 e il Lazio con 8.901. Sono stati 1.635 gli interventi nei siti iscritti nell’elenco ufficiale aree protette Euap: 621 nei parchi nazionali e 1.041 nei parchi regionali. L’impegno dei Vigili del Fuoco a tutela della vita umana e della pubblica incolumità, nonché dell’integrità dei beni pubblici e privati, si è rinnovato anche di recente alla alluvione Marche. Fratelli d’Italia è in prima linea perché siano garantiti diritti, salario e tutele ai vigili del fuoco. Nel programma di Fratelli d’Italia, ben 40 pagine, Al paragrafo “Sicurezza”, Giorgia Meloni mette in evidenza il personale in divisa. Innanzitutto, si parte con l’ adeguamento dell’organico e delle dotazioni delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Fratelli d’Italia è vicina alle donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, che si sono sempre impegnati per il bene dell’Italia, con dedizione, spirito di sacrificio e professionalità.