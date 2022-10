Governo – Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia, a 24 Mattino su Radio 24: è politico ma se c’è qualche tecnico va bene – misure sì ma scostamento è extrema ratio- fondi da misure su Superbonus e pace fiscale

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Governo – Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia, a 24 Mattino su Radio 24: è politico ma se c’è qualche tecnico va bene

“Mi sembra siano tutte ricostruzioni giornalistiche che non trovano riscontri: è la qualità che conta, abbiamo solo detto che questo è un governo politico con tanti ministri politici. Se c’è qualche tecnico non è un problema ma il centrodestra è coeso e non vedo grandi difficoltà. I leader lavoreranno e troveranno la soluzione giusta”. Lo dice il coordinatore di FI Antonio Tajani a 24 Mattino su Radio 24 parlando della squadra di governo. Per quanto lo riguarda personalmente aggiunge: “Farò ciò che decidere il leader del mio partito, Silvio Berlusconi. Non ho smanie particolari”.

Energia – Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia, a 24 Mattino su Radio 24: misure sì ma scostamento è extrema ratio”Il ministro Cingolani ha svolto bene il suo mandato, bene avere gli stoccaggi necessari. Per i prezzi vedremo quanto servirà…il prossimo governo dovrà prendere il toro per le corne con un’operazione senza scostamento di bilancio. Lo scostamento è l’extrema ratio, non la prima scelta”. Lo dice il coordinatore di FI Antonio Tajani a 24 Mattino su Radio 24. Per quanto riguarda i prezzi Tajani invita anche a guardare alla “speculazione” in atto: “bisogna mettere sotto controllo la borsa di Amsterdam per evitare operazioni che puntino solo a impennare il prezzo del gas”.

Energia – Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia, a 24 Mattino su Radio 24: fondi da misure su Superbonus e pace fiscale

“Si può lavorare della riduzione del Superbonus che passa dal 110% all’80%” e anche alla “pace fiscale”: sono due delle strade indicate dal coordinatore di FI Antonio Tajani a 24 Mattino su Radio 24 per trovare le risorse necessarie a finanziare nuove misure contro il caro energia. “Pace fiscale non vuol dire condono ma vuol dire permettere allo Stato di incassare 40-50 miliardi frutto di accordi fra imprese e erario. Insomma, vuol dire pagare meno ma subito e far entrare subito i soldi”. Per quanto riguarda l’ipotesi di modificare il Reddito di cittadinanza Tajani dice a Radio 24: “continuiamo a sostenere un principio giusto ma ci sono troppi imbroglioni e i soldi vanno dati a chi ha bisogno”.

Maria Luisa Chioda