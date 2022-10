(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 ELEZIONI, CATTANEO: IO MINISTRO? VADO DOVE SONO UTILE, SU SALVINI NESSUN VETO SERVE FARE SCELTE MIGLIORI

Io ministro del governo Meloni? “Leggendo i giornali i ministri dovrebbero essere 128…con me l’audience dei giornali va forte sulle infrastrutture ma non disdegnano anche Pubblica Amministrazione o Affari Regionali. Io vado dove sono più utile, sono a disposizione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Alessandro Cattaneo, neo eletto deputato di Forza Italia, in ballo, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Come vede la possibilità di avere Matteo Salvini a capo del Viminale? “Da parte nostra non ci sono veti su nessuno, bisogna fare le scelte migliori. Salvini è uno dei tre perni su cui si basa questo governo, legittimamente puo’ andare dove ritiene”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

