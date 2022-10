(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 AGORA’ (RAI3)/Donzelli (FdI): Troppi parlamentari al governo rischio per i numeri alla Camera e al Senato

“Non è detto …… Anche perché c’è un problema numerico. Per la riduzione di Camera e Senato mettere troppe persone al governo che devono stare in aula rischiano di non garantire la serietà della maggioranza”. Queste le parole dell’on. Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sul mix fra parlamentari e non nella composizione della prossima compagine governativa

