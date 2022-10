4a commissione: edilizia abitativa agevolata, più tempo per approfondire

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Consiglio – Rinviata al 18 ottobre la discussione articolata del disegno di legge in merito della SVP.

Riunita in seduta sotto la guida di Paula Bacher, la 4a commissione legislativa ha ascoltato oggi in audizione, in merito al disegno di legge provinciale n. [116/22](http://www2.landtag-bz.org/it/banche_dati/atti_politici/idap_scheda_atto.asp?pagetype=fogl&app=idap&at_id=661520&blank=Y): “Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ‘Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata’” (presentato dai conss. Helmuth Renzler, Waltraud Deeg, Magdalena Amhof e Paula Bacher), il Consiglio dei Comuni, l’assessora all’edilizia abitativa Waltraud Deeg e gli uffici competenti.

Dopo aver concluso la discussione generale della proposta, ne ha quindi rinviato l’esame articolato al prossimo 18 ottobre. “Trattandosi di una materia complessa”, spiega la pres. Bacher, la commissione vuole avere tempo sufficiente per approfondirla, in modo da presentare al plenum la migliore proposta possibile”.

