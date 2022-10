Festa dei Nonni-Comunicato Stampa Uilp

(AGENPARL) – dom 02 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA UILP

2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI, BARBAGALLO: “DARE RISPOSTE CONCRETE ALLE PERSONE ANZIANE”

“Oggi in tutta Italia si celebra la Festa dei Nonni e a tutti loro faccio i miei più cari auguri.” Così, Carmelo Barbagallo Segretario generale della Uil Pensionati, oggi 2 ottobre.

“Tuttavia -prosegue Barbagallo- le nonne, i nonni e tutte le persone anziane del nostro Paese, più che di ricorrenze annuali e di occasionali festeggiamenti, hanno bisogno di risposte e di interventi concreti che permettano loro di vivere agevolmente e autonomamente la vita di tutti i giorni.

Per questo chiedo al Governo che verrà di attuare politiche mirate alla tutela e alla valorizzazione delle persone anziane. A partire dall’emanazione della Legge quadro sulla Non Autosufficienza e dalla tutela del potere d’acquisto delle pensioni.

Come Uilp chiediamo inoltre l’istituzione di un ‘Servizio civile di anziani attivi’ in modo che le pensionate e i pensionati possano mettersi al servizio della comunità e, svolgendo attività a loro gradite, integrare le proprie pensioni, molto spesso troppo basse.”

Roma, 2 ottobre 2022

Maria Sole De Santis