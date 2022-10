Lorenzo Fontana a Radio 24 (domenica h. 08.30)

(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Lega, Fontana: “Ad Attilio Fontana la mia solidarietà”

“Non so se il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ritirerà le deleghe alla vicepresidente Letizia Moratti. Per la Lega Fontana è una figura fondamentale così come lo è la Regione Lombardia e a lui va tutta la mia solidarietà”. Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Attilio Fontana si è dimostrato una persona persona perbene ed onesta e ne approfitto per dire a tutto il centrodestra di evitare le divisioni, non è il momento di fare sciocchezze”, ha aggiunto Fontana.

Lega, Fontana: “Salvini all’Agricoltura? Suo posto è al Viminale”

“Matteo Salvini al Ministero delle Politiche Agricole? Non penso sia nelle sue corde”. Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Io auspico che possa tornare al Ministero dell’Interno. Salvini al Viminale ha avuto consenso, è piaciuto perchè ha fatto le cose che volevano i cittadini. Credo che sarebbe un punto di forza per il futuro eventuale governo Meloni averlo in quella posizione”, ha aggiunto Fontana.

Lega, Fontana: “Meloni ad Arcore? Importante è che parli con Cavaliere non dove”

“Giorgia Meloni può incontrare Silvio Berlusconi dove vuole, non è necessario che vada ad Arcore, sicuramente è meglio fare gli incontri in sedi istituzionali ma l’importante è che si parlino”. Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “A mio avviso Meloni avrà avuto dei problemi per cui non è potuta andare a trovare il Cavaliere ad Arcore”.

Fontana: “Berlusconi presidente del Senato? Meglio leader politico

“Silvio Berlusconi presidente del Senato? E’ una carica a cui può ambire ma non so quanto sia adatta a lui perchè costringe a vestire panni super partes”. Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Berlusconi lo vedo più come un leader politico che può portare la sua esperienza a tutto il centrodestra”, ha aggiunto.

Lega, Fontana: “Berlusconi filo-Putin? Tutti i leader in contatto con la Russia”

“I contatti con Vladimir Putin non li ha avuti solo Silvio Berlusconi ma tantissimi leader, non solo di centrodestra”. Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Trovo strumentale il fatto che molte testate stranire insistano su sua dimensione filo putiniana di Berlusconi”, ha aggiunto Fontana.