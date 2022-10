Il Presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso incontra l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi (Comunicato stampa)

(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Il Presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso

incontra l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi

Brazzaville (Repubblica del Congo), 1 ottobre 2022

Il Presidente della Repubblica del Congo, Denis

Sassou Nguesso, ha incontrato oggi a Brazzaville l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio

Descalzi, per discutere delle principali attività di business nel Paese e di altre iniziative innovative,

in linea co

n l’impegno dell’azienda per la

just transition

. All’incontro ha partecipato anche il Ministro

In primo piano i progressi nella valorizzazione e commercializzazione delle risorse di gas nel Paese

che, tramite

cubi di gas nell’inverno 2023

2024 e fino a 4.5 miliardi all’anno a partire dal

l’inverno 2024

Il Presidente e l’AD si sono focalizzati poi sulle iniziati

ve di agri

feedstock avviate in Congo, che

prevedono la coltivazione di ricino e altre oleaginose su terreni abbandonati e degradati, non in

una capacità di 30.000 tonnellate/anno,

in aumento a 170.000 tonnellate/anno nel 2026

fino a

raggiungere

tonnellate/anno

nel 2030

con rilevanti

sviluppi

economici

e sociali per le

che saliranno a

90.000 nel 2026 e

100.000 entro il 2030.

sinergia con le iniziative di agri

feedstock, che consentono di generare crediti di carbonio e positivi

della biodiversità.

locali verranno coinvolte nell’assemblaggio dei fornelli ad alta efficienza, promuovendo

l’imprenditoria locale e assicurando

lo sviluppo economico

garantisce accesso all’acqua, alle cure mediche e all’educazione a circa 25.000 beneficiari

previsto inoltr

la creazione di posti di lavoro per i giovani.

Eni è