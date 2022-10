(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

————————————

Roma, 1° ottobre 2022

FESTA DEI NONNI, ANPA (CONFAGRICOLTURA): SERVONO PROVVEDIMENTI E MAGGIORE ATTENZIONE PER NOSTRI ANZIANI

“Il ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società è fondamentale. Gli anziani sono un irrinunciabile ricchezza umana di saggezza, affetto, storia. Questa inestimabile risorsa va sostenuta e potenziata valorizzando sentimenti e solidarietà, ma anche con provvedimenti che diano serenità a chi ha lavorato una vita”. Lo ha detto Rodolfo Garbellini, presidente dell’ANPA – l’associazione che riunisce i pensionati di Confagricoltura – in occasione della Festa dei Nonni che si celebra il 2 ottobre.

In Italia, sottolinea l’associazione, la popolazione over 65 è in costante crescita e secondo i dati Istat il rapporto tra individui, in età lavorativa e non, passerà dai 3 a 2 attuali fino ad essere pari nel 2050.

“Malgrado questi dati spingano ad una riflessione, sono 30 anni che il mondo degli anziani attende la riforma della non autosufficienza. Cogliamo l’occasione della ‘festa dei nonni’ – conclude Angelo Santori, segretario generale dell’ANPA – proprio per chiedere al nuovo Governo attenzione per chi rappresenta un patrimonio dal punto di vista sociale e non può più aspettare”.