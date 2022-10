(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Pd. Serracchiani: serve nuovo inizio, bene Letta

“Ci serve un nuovo inizio per tornare a incontrare e rappresentare quella parte della società che aveva visto nel Pd una speranza ed una forza di cambiamento sulla strada dei diritti e della giustizia sociale. Ha ragione Letta nell’indicare un percorso per il Congresso Costituente che sia capace di rimettere tutto in discussione come premessa per recuperare capacità espansiva nella società. Dobbiamo saper coinvolgere tutti quelli che hanno a cuore questo processo. Tutto ciò senza dimenticare che siamo il secondo partito e ci spetta il compito di organizzare un’opposizione dura e intransigente alle destre”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Roma, 30 settembre 2022