(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 comunicato stampa

MELONI: MARROCCO (FI), SOLIDARIETA’, DA JEBRAEL DIALETTICA MAFIOSA

“Servare rancore, screditare l’altro, alludendo anche a un passato remoto che non gli appartiene è una tipica narrazione mafiosa. Taluni pseudo intellettuali dovrebbero saperlo e non seguire certi sentieri dialettici perché conducono all’irragionevolezza, che poi potrebbe sfociare in violenza. Non solo verbale. Forza Giorgia”. Così la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, esprimendo solidarietà alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo il tweet di Rula Jebrael.

