(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 MELONI, D’ETTORE (FDI): JEBREAL CHIEDA SCUSA A LEADER PARTITO CON MILIONI DI CONSENSI

“Le gravi affermazioni nel tweet della giornalista Rula Jebreal ledono l’identità personale e politica del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Non è una semplice critica politica, ma è un messaggio carico d’odio – peraltro privo di fondamento e connotato da profili di illegittimità – contro una leader che rappresenta un partito, i suoi eletti e i suoi iscritti: una formazione politica riconosciuta democraticamente che raccoglie milioni di consensi in tutta Italia. Dal momento che ancora non ha chiesto scusa a Giorgia Meloni, invitiamo Rula Jebreal a farlo quanto prima per rimediare a una pessima dimostrazione di rancore”.

Lo dichiara Felice Maurizio D’Ettore, deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 30 settembre 2022