(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 ENOGASTRONOMIA, PETTARIN: GUSTI DI FRONTIERA CON VISTA GO!2025

“Avendo superato i tempi più duri della pandemia, ora per Gorizia e i suoi Gusti di Frontiera è tornato il momento di festeggiare, finalmente! Un passo importante verso il ritorno alla normalità, ed un passo ancor più importante che ci porta verso GO!2025. In questi giorni, Gorizia sarà capitale del palato, preparandosi ad essere Capitale Europea della Cultura. I Gusti di Frontiera nella Capitale Europea della Cultura, la sintesi perfetta per una città che ha un legame tutto speciale con la sua storia e con il concetto di confine. È indubbiamente un percorso virtuoso, per far risplendere Gorizia e farla tornare grande. Gorizia, sono certo, si farà trovare pronta. Ora, però, è il momento di brindare e degustare le eccellenze provenienti da ogni angolo del mondo… con un occhio sempre vigile al 2025”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.