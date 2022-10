Elezioni: Nardi (FNC-UGL Comunicazioni), Nuovo Parlamento valorizzi Poste: siamo servizio pubblico

(AGENPARL) – Roma, 30 settembre 2022 – “Lo dico a tutti gli eletti, a chi entra adesso nelle Istituzioni della nostra Repubblica per la prima volta e a chi ritorna: le Poste chiedono a gran voce un’inversione di rotta dopo la scarsa attenzione di questi anni, che ha portato a un peggioramento generale della qualità del servizio”, a dirlo Renzo Nardi, Segretario regionale toscano di FNC – UGL Comunicazioni, che ribadisce: “Le Poste devono essere valorizzate perché servizio pubblico irrinunciabile, per tutti i cittadini. In questi due anni in particolare – ricorda Nardi – i dipendenti hanno sopportato turni massacranti, sono stati spesso esposti al virus e sono stati pure bistrattati dall’utenza. Bisogna intervenire: politica, parlamento e governo possono e devono farlo”. “A tutti i Parlamentari toscani – aggiunge Nardi – auguro un buon lavoro, nella speranza di una fattiva collaborazione e mi sento di chiedere loro di evitare lungaggini e riti inutili e di mettere subito al centro l’interesse del Paese”.