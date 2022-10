(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Jebreal. On. Caretta (FdI), pseudo giornalismo di sinistra sprofonda tra bassezze e falsità

“E’ incommentabile l’uso strumentale che fa la sedicente giornalista Rula Jebreal dell’articolo del quotidiano spagnolo Diario de Mallorca, nel quale vengono ricostruite le vicende giudiziarie di Francesco Meloni, con il solo scopo di attaccare Giorgia Meloni. Allo squallore dell’articolo la signora Jebreal aggiunge ulteriore squallore attribuendo delle affermazioni razziste a Giorgia Meloni, totalmente inventate, ma comunque in grado di evidenziare lo sprofondo in cui è precipitato lo pseudo giornalismo di sinistra. L’unica cosa vera che si può evincere da questa squallida pagina di infimo giornalismo, è che la futura Presidente del Consiglio, già a undici anni sapeva riconoscere l’animo delle persone, età in cui decise di non voler avere più niente a che fare con il padre. Tutto il resto è invidia, bassezza e falsità”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia