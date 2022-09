ALIMENTARE, ROTA (FAI-CISL): AUGURI DI BUON LAVORO A PAOLO MASCARINO, NUOVO PRESIDENTE FEDERALIMENTARE 

(AGENPARL) – Roma, 29 settembre 2022 –

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Paolo Mascarino, che dal 2023 sarà alla guida di Federalimentare. Auspichiamo di poter avviare al più presto con la Federazione una nuova stagione di confronto e dialogo che sia all’altezza delle sfide che attendono il settore alimentare”.Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai-Cisl il Segretario Generale Onofrio Rota.”Il comparto alimentare italiano – aggiunge il sindacalista – è divenuto un asset strategico per il Paese dimostrando di essere resiliente anche rispetto a tante criticità indotte dalla pandemia e dall’attuale crisi internazionale: dobbiamo lavorare uniti, con relazioni industriali e sindacali avanzate, per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori sempre maggiori diritti, tutele e salario, confidando soprattutto negli strumenti della contrattazione e investendo in particolare sulla formazione e il ricambio generazionale per innalzare le competenze e la qualità del lavoro”.