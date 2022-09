Russia, Zakharova: Tweet dell’ex ministro degli Esteri polacco e membro del PE Sikorski che ha ringraziato gli USA per aver danneggiato i gasdotti Nord Stream non dovrebbe rimanere senza risposta

(AGENPARL) – Roma, 28 settembre 2022 – Un tweet dell’ex ministro degli Esteri polacco e membro del Parlamento europeo, Radoslaw Sikorski, in cui ha ringraziato gli Stati Uniti per aver danneggiato i gasdotti Nord Stream, non dovrebbe rimanere senza risposta da parte dell’UE, ha affermato mercoledì la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Vorrei ribadire che se l’Unione Europea, le istituzioni europee o la burocrazia europea non reagiscono a [il commento di Sikorski fatto ieri], non dovremmo più parlare del loro odio per noi, dovremmo parlare del loro odio per le persone che li ha eletti in Europa, coloro che hanno delegato loro l’autorità di gestire la propria vita. Questo non deve essere lasciato senza risposta”, ha insistito parlando alla radio Sputnik.

Secondo Zakharova, l’osservazione di Sikorski non era diversa dalle attività estremiste “data la loro inclinazione a far saltare in aria le linee di trasmissione dell’energia in Crimea o a bloccare le risorse idriche per i residenti della Crimea”. La diplomatica russa ha detto che li considerava “gli anelli di una catena”.

Psychoprawicy trzeba tłumaczyć. pic.twitter.com/Q4IxQGHqQz — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 27, 2022

Pres. Biden: "If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."



Reporter: "But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany's control?"



Biden: "I promise you, we will be able to do that." https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC — ABC News (@ABC) February 7, 2022