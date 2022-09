Rassegna stampa: chi beneficia dell’esplosione del Nord Stream e cosa segue i referendum

(AGENPARL) – Roma, 28 settembre 2022 –

Media: le repubbliche del Donbass, le regioni di Kherson e Zaporozhye votano per unirsi alla Russia

I referendum sull’adesione alla Russia si sono conclusi con risultati positivi nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e nelle regioni di Kherson e Zaporozhye. La maggioranza della popolazione ha votato a favore della mossa, scrive Vedomosti .

In Russia, la maggior parte delle persone sostiene l’ingresso nei nuovi territori. “Oltre il 70% degli intervistati è pronto a sostenere la propria adesione”, ha detto al giornale il direttore generale del Centro di ricerca sull’opinione pubblica di tutta la Russia Valery Fyodorov. “È persino superiore al supporto per l’operazione militare speciale, che è rimasta a circa il 70%”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda il riconoscimento internazionale dei plebisciti, il direttore generale del Consiglio per gli affari internazionali della Russia Andrey Kortunov ha detto a Izvestia che “c’è il precedente dell’adesione della Crimea, che, come tutti sappiamo, quasi nessuno ha riconosciuto, compresi i partner della Russia nella CSI, Cina e la stragrande maggioranza delle nazioni del sud del mondo”. “Le sanzioni che verranno imposte a questi territori e alla loro popolazione sono cruciali. Un’altra cosa importante è che dopo che le aree si uniranno alla Russia, sarà difficile immaginare la possibilità di un dialogo politico con Kiev. Chiaramente, le autorità ucraine saranno riluttanti a tenere colloqui di pace con la Russia a condizioni che equivarrebbero a un suicidio politico. Queste sono le conseguenze di cui Mosca dovrà tener conto”, ha aggiunto l’esperto.

“L’obiettivo principale dei referendum è assicurare alle persone che la Russia proteggerà questi territori e che non passeranno di mano”, ha osservato Dmitry Trenin, ricercatore capo dell’Istituto di economia mondiale e relazioni internazionali dell’Accademia russa delle scienze. “È compito dei militari fissare la linea di contatto, non è fatto attraverso misure politiche. I militari saranno molto più motivati ​​a difendere il territorio sovrano della Russia rispetto a qualche regione ucraina controllata dalla Russia”, ha sottolineato l’analista.

Russia e Stati Uniti si stanno preparando per un incontro delle loro delegazioni che discuterà della ripresa delle ispezioni ai sensi del Trattato di riduzione delle armi strategiche (Nuovo START), scrive Izvestia, citando fonti russe informate. Le fonti hanno confermato che Mosca e Washington hanno mantenuto il dialogo su questioni di stabilità strategica e stanno attualmente discutendo su un luogo dove tenere colloqui.

Il vicepresidente del Consiglio della Federazione Konstantin Kosachev ha sottolineato che “i problemi di stabilità nucleare sono di primaria importanza, sono al di sopra di tutte le situazioni attuali”. “Ecco perché sono profondamente convinto che questo tipo di dialogo debba essere mantenuto in ogni circostanza”, ha osservato il senatore.

“La Russia (proprio come l’Unione Sovietica) e gli Stati Uniti hanno sempre cercato di separare le questioni relative al controllo degli armamenti dalla situazione politica generale”, ha sottolineato Nikolay Sokov, ricercatore senior del Centro di Vienna per il disarmo e la non proliferazione. A suo avviso, si tratta anche della ripresa delle ispezioni. “Entrambe le parti esprimono interesse per questo, quindi è probabile che accada. Tuttavia, data la situazione attuale, le questioni tecniche si trasformano in questioni politiche, quindi è difficile prevedere qualcosa, soprattutto perché i dettagli sono sconosciuti”, ha aggiunto l’esperto.

Il direttore della Franklin D. Roosevelt Foundation for United States Studies presso l’Università statale di Mosca Yury Rogulev ha sottolineato che le ispezioni erano state sospese per motivi politici e la questione non era stata politicizzata. “Se verrà stabilito il meccanismo per il rilascio dei visti ai piloti e per garantire i voli aerei, le ispezioni riprenderanno”, ha spiegato il commentatore. Per quanto riguarda il luogo dei colloqui, la Svizzera o l’Austria possono ospitarli perché i due paesi mantengono la neutralità militare, ha osservato l’esperto. Tuttavia, non deve essere confuso con la neutralità politica, che di recente entrambe le nazioni hanno quasi perso dopo essersi schierate nel conflitto ucraino.

Media: il sabotaggio alle infrastrutture europee apre il vaso di Pandora

Il silenzio dei politici occidentali sulle esplosioni che hanno colpito le infrastrutture europee significa che il conflitto si intensificherà e la crisi ucraina si estenderà all’UE. Aumenta anche il rischio della distruzione delle infrastrutture industriali e dell’interruzione delle forniture di esportazione, osserva Nezavisimaya Gazeta .

“Invece di ridurre le entrate della Russia, il sabotaggio avrebbe potuto essere finalizzato ad aumentare le entrate di qualche altro Paese. Una riduzione delle forniture di gas russe andrà principalmente a beneficio degli Stati Uniti che da tempo cercano di allontanare il gas russo dal mercato europeo e di imporre la loro possiedono forniture di gas nel continente. I produttori e gli esportatori di gas statunitensi stanno guadagnando dai prezzi elevati del gas”, ha sottolineato Nikolay Vavilov, esperto di ricerca strategica di Total Research.

Il gasdotto Nord Stream 2 non è mai stato lanciato e il Nord Stream 1 funzionava al 22% della sua capacità a causa di problemi con i motori a turbina a gas soggetti a sanzioni dell’UE, degli Stati Uniti e del Canada. Questo è il motivo per cui l’incidente non avrà un impatto diretto sul mercato in questo momento, ha detto alla Rossiyskaya Gazeta il vice capo del Fondo nazionale per la sicurezza energetica della Russia Alexey Grivach . Tuttavia, a medio termine, peggiorerà drammaticamente la situazione sul mercato dell’Unione Europea perché ora l’UE non sarà in grado di ottenere gas russo attraverso il Nord Stream nemmeno in teoria. I responsabili dell’incidente hanno cercato di privare gli europei della semplice opportunità di risolvere la questione con la Russia in un momento critico e stabilizzare le forniture di energia al mercato, ha osservato l’esperto.

Secondo Kirill Rodionov dell’Institute for the Development of Technologies in the Fuel and Energy Complex, né l’Europa né la Russia beneficeranno della sospensione delle forniture di gas attraverso il Nord Stream 1. I paesi dell’UE sono già sull’orlo di una recessione industriale. Quanto alla Russia, il danno cruciale verrà dalla perdita della quota del Paese sul mercato europeo del gas. Detto questo, è molto probabile che riguardi la politica piuttosto che l’economia.

In teoria, sono il proprietario e l’operatore del progetto che dovrebbero eseguire le riparazioni, spiega Grivach. Tuttavia, le attività dell’operatore del gasdotto Nord Stream 2 sono quasi completamente bloccate dalle sanzioni di Washington. La società non dispone né del personale né delle risorse per esaminare e riparare il gasdotto.

I prezzi del petrolio potrebbero presto ricominciare a salire, raggiungendo il livello di $ 100 al barile, hanno affermato gli esperti intervistati da Izvestia. Le ragioni includono la decisione dell’OPEC+ di tagliare la produzione, l’aumento del consumo di energia in Cina e una riduzione della quantità di petrolio rilasciata dalle riserve statunitensi.

I prezzi del petrolio sono in calo per il terzo mese consecutivo e in termini di fattori tecnici e logica di mercato, è ora che i prezzi inizino ad aumentare, ha affermato Natalya Milchakova, Leading Analyst di Freedom Finance Global. “Ci si può aspettare che fattori fondamentali virano verso la crescita all’inizio di ottobre perché l’OPEC+ smetterà di aumentare la produzione di petrolio e taglierà ancora una volta la produzione”, ha osservato l’analista.

“Le attività dell’OPEC+ sono un fattore davvero potente che potrebbe far salire i prezzi del petrolio dal livello attuale”, sottolinea l’analista Finam Alexander Potavin. “Il prezzo del greggio Brent rimane attualmente al di sotto dei 90 dollari al barile e ci si può aspettare che il gruppo faccia una mossa per ridurre le forniture di petrolio al mercato. Le nazioni OPEC+ hanno già tagliato la produzione giornaliera di petrolio di 50.000 barili ad agosto rispetto a giugno”, ha specificato Potavin.

Un altro fattore che può contribuire all’aumento dei prezzi del petrolio nei prossimi mesi è un possibile aumento del consumo di petrolio e prodotti petroliferi in Cina, ha affermato il vicedirettore generale del National Energy Institute Alexander Frolov. Potrebbe succedere se la Cina allenterà le restrizioni sul coronavirus, ha aggiunto. Inoltre, se l’Occidente introduce un tetto massimo al prezzo del petrolio russo, danneggerà le forniture di energia al mercato globale, portando a un aumento dei prezzi del petrolio, ha sottolineato l’analista finanziario di BitRiver Vladislav Antonov.

Apple ha rimosso da AppStore una serie di applicazioni appartenenti alla holding VK, inclusa l’app VKontakte del social network più popolare della Russia. È improbabile che influisca sul funzionamento delle app già scaricate, ma gli utenti non saranno in grado di aggiornarle o reinstallarle. Gli esperti si aspettano che la mossa di Apple incrementi la migrazione dei russi ad Android.

Il vice capo del Comitato per la politica dell’informazione della Duma di Stato, Anton Gorelkin, ritiene che Apple sia decisa a creare la situazione più scomoda per i russi. “Non importa quale possa essere la ragione formale alla base della rimozione (ed è molto probabile che Apple citi sanzioni), ci rendiamo conto che l’obiettivo principale è quello di causare il maggior disagio agli utenti russi di iPhone. La guerra dell’informazione non riguarda solo le fake news, si tratta anche di questo tipo di pressione che coinvolge i monopoli tecnologici”, ha osservato il legislatore.

Gli esperti concordano sul fatto che l’ecosistema Apple soffrirà di più nella situazione attuale poiché perde il suo valore per i cittadini russi con ciascuna di queste mosse. “Per quanto riguarda gli utenti, si sposteranno, volontariamente o meno, lentamente agli smartphone Android, quindi la popolarità del sistema iOS in Russia continuerà a diminuire. La piattaforma è attraente per gli inserzionisti, ma sono solo costretti a passare ad Android”, Mobile Research L’analista leader del gruppo Eldar Murtazin ha sottolineato.

Gli esperti di mercato ritengono che, di conseguenza, l’attrattiva dei dispositivi Apple svanirà perché non supportano più la maggior parte dei servizi più popolari in Russia. “È possibile portare i gadget Apple in Russia attraverso lo schema di importazione parallela. Ma resta da vedere chi ne ha bisogno ora”, ha affermato uno degli operatori del mercato.

