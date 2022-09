GT: La Cina spera che il nuovo governo italiano rimanga pragmatico nella gestione dei legami strategici

(AGENPARL) – Roma, 27 settembre 2022 – Il quotidiano comunista cinese, Global Times, ha pubblicato un articolo dal titolo «La Cina spera che il nuovo governo italiano rimanga pragmatico nella gestione dei legami strategici» secondo il quale la leader del partito politico italiano Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sembra destinata a diventare la prima donna primo ministro del Paese alla guida del suo governo di estrema destra dalla seconda guerra mondiale, secondo molti media occidentali tradizionali, dopo aver guidato un’alleanza conservatrice trionfare alle elezioni di domenica. Il ministero degli Esteri cinese lunedì ha affermato che la Cina spera che il nuovo governo italiano possa continuare a insistere su una politica positiva e pragmatica nei confronti della Cina.

Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha affermato lunedì in una conferenza stampa di routine quotidiana che Cina e Italia sono partner strategici globali e che lo sviluppo stabile dei legami bilaterali serve gli interessi comuni di entrambe le parti.

Gli analisti cinesi hanno affermato che la vittoria delle forze dell’ala in Italia, una delle principali economie dell’UE, mostra che l’atmosfera politica in Europa sta diventando polarizzata, con forze politiche populiste sia dell’estrema sinistra che dell’estrema destra in aumento in diversi paesi, che è un segnale che le lotte politiche tra sinistra e destra influenzeranno notevolmente l’efficienza, l’affidabilità, la credibilità e la continuità dei governi in tutta Europa, e sarà difficile per l’UE condurre riforme efficaci tra le gravi sfide di una crisi energetica e il conflitto Russia-Ucraina.

I principali media occidentali, come la CNN, hanno espresso le loro preoccupazioni per Meloni e il suo governo di estrema destra, confrontandola con Benito Mussolini, il leader fascista italiano durante la seconda guerra mondiale. La BBC ha citato un esperto italiano che ha affermato che “vedremo più restrizioni sui diritti civili e politiche su LGBT e immigrati” in Italia.

Il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avvertito l’Italia delle conseguenze se dovesse deviare dai principi democratici, lanciando una minaccia appena velata prima delle elezioni di domenica, ha riferito Reuters. Papa Francesco ha anche esortato gli italiani ad aiutare i migranti domenica, quando il risultato elettorale avrebbe dovuto portare al potere la coalizione di estrema destra anti-immigrazione, ha riferito il Guardian.

È certo che il processo di integrazione e unità dell’Europa all’interno dell’UE sarà messo in discussione, hanno affermato gli analisti, osservando che dopo una serie di incidenti tra cui la primavera araba, la crisi del debito della Grecia, la crisi dell’immigrazione, la pandemia di COVID-19 e il conflitto Russia-Ucraina, il sistema politico dell’UE sembra incapace di coordinare efficacemente i suoi membri per affrontare insieme le grandi sfide e le politiche emanate dai decisori sono lontane dal soddisfare le reali esigenze dei cittadini europei di base.

Questo è un motivo fondamentale per cui le forze politiche populiste o di estrema destra che osano sottolineare questi problemi stanno diventando sempre più popolari, ma gli esperti hanno anche affermato che sottolineare i problemi non significa necessariamente risolverli.

Cui Hongjian, direttore del Dipartimento di studi europei presso il China Institute of International Studies, ha dichiarato lunedì: “Molti sono preoccupati che l’alleanza di destra possa non essere in grado di risolvere molti problemi in Italia come la sua crisi del debito, che potrebbe creare problemi economici per l’intera zona euro, per non parlare del fatto che prima delle elezioni il capo della Commissione europea ha pubblicamente espresso di non aver accolto con favore il governo più di destra in Italia dalla seconda guerra mondiale”.

“La polarizzazione politica è il vero problema di cui l’UE dovrebbe davvero preoccuparsi, perché significa che nessuno ha la maggioranza e le politiche proposte da una parte possono essere bloccate e fermate dall’altra. Di conseguenza, nessuna politica pratica può essere pienamente e stabilmente implementato dal governo”, ha detto lunedì al Global Times Wang Shuo, professore presso la School of International Relations dell’Università di studi esteri di Pechino.

Wang Shuo ha affermato che è improbabile che l’UE risolva questo problema attraverso semplici riforme, perché è un problema strutturale del sistema politico occidentale, quindi la lotta tra sinistra e destra continuerà e mostrerà anche una tendenza simile in futuro, anche nelle principali Potenze dell’UE come Francia e Germania.

“Il nuovo governo di destra in Italia attribuirà maggiore importanza agli interessi nazionali dell’Italia e al processo decisionale autonomo senza l’influenza dell’UE, quindi ciò significa che l’UE vedrà più ostacoli quando spingerà l’integrazione nei settori della politica finanziaria e della diplomazia Zhong Zhun, esperto di studi europei presso l’Università di Chongqing, ha detto domenica al Global Times.

Ma il governo Meloni non sarà troppo irrazionale e, in quanto grande economia dell’UE che ha anche beneficiato del sistema UE, non intraprenderà azioni estreme come la “Brexit” e l’Italia manterrà la sua posizione sulla crisi Russia-Ucraina lo stesso dell’UE, anche se l’UE ha espresso apertamente le sue preoccupazioni e avvertimenti a Meloni e alla sua coalizione di destra, hanno affermato gli analisti.

Relazioni Cina-Italia

Le relazioni tra Cina e Italia si sono sviluppate stabilmente negli ultimi anni, con l’Italia che ha preso il comando nei paesi occidentali per aderire alla Belt and Road Initiative (BRI) proposta dalla Cina nel 2019, e i due paesi hanno anche collaborato nella lotta alla pandemia di COVID-19 .

Tuttavia, Meloni ha fatto alcune osservazioni dure nei confronti della Cina non solo sulla cooperazione BRI, ma anche sulla delicata questione di Taiwan, dicendo venerdì ai media di Taiwan che rafforzerà i legami e “se c’è un governo di centrodestra, Taiwan sarà una preoccupazione essenziale per l’Italia”.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato lunedì che la questione di Taiwan è puramente un affare interno della Cina e non sarà consentita alcuna interferenza da parte di forze esterne. Il principio della Cina unica è un consenso ampiamente condiviso dalla comunità internazionale e una norma fondamentale delle relazioni internazionali, ed è il fondamento politico e la precondizione affinché tutti i paesi, compresa l’Italia, stabiliscano e sviluppino relazioni diplomatiche con la Cina.

La Cina ha esortato i politici di riferimento in Italia a comprendere chiaramente l’elevata sensibilità della questione di Taiwan, a rispettare il principio della Cina unica e a non inviare segnali sbagliati alle forze secessioniste dell'”indipendenza di Taiwan”, ha affermato Wang Wenbin.

Zhong ha detto: “Essere duri con la Cina e pubblicizzare la questione di Taiwan è una sorta di tendenza nei circoli politici occidentali, poiché questo può attirare una certa attenzione, ed è per questo che Meloni ha fatto tali osservazioni durante la campagna elettorale. Ma dopo essere diventata formalmente primo ministro , sarà influenzata dalla realtà delle relazioni internazionali e della diplomazia professionale”.

Meloni non sarà inoltre in grado di fare nulla di troppo oltraggioso sui legami tra Cina e Italia, anche se potrebbe fare alcune osservazioni oltraggiose per attirare l’attenzione, ha osservato Zhong.

Wang Shuo ha fatto eco a questo punto di vista, dicendo che la transizione di potere non porterà a un cambiamento fondamentale nelle relazioni Cina-Italia, poiché entrambe le parti sono molto pragmatiche e la cooperazione è guidata da reali benefici, e i politici in Europa, non solo in Italia ma anche in altri piccoli paesi europei, continueranno a fare rumore sulla questione di Taiwan, ma non oseranno sfidare fondamentalmente il principio della Cina unica.