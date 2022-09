Comunicato Stampa 27.09.2022 – Pubblicato il nuovo Notiziario della Guardia Costiera

(AGENPARL) – mar 27 settembre 2022 Cari lettori,

abbiamo il piacere di annunciarvi l’uscita del nuovo numero del “Notiziario della Guardia Costiera”, disponibile anche in versione online.

In questo numero, un’intervista esclusiva al Segretario Generale dell’IMO: scopriremo dalle parole di Kitack Lim gli obiettivi della Agenzia specializzata dell’ONU per promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale, gli impegni e il ruolo dell’Amministrazione marittima italiana all’interno dell’Organizzazione.

E ancora, il fattore umano e la presenza femminile nel Corpo. Tante e preparate le colleghe nei posti di responsabilità; alcune di loro, titolari di Uffici Locali Marittimi, si raccontano nelle pagine del Notiziario.

A seguire, anche un interessante ritratto di Linda Fagan, prima donna al vertice della Guardia Costiera americana.

È la “sicurezza” l’elemento portante di qualsiasi attività, al centro degli obiettivi della Guardia Costiera, anche quando parliamo di diporto nautico. Lo spiega l’Ammiraglio Massimo Seno Capo del II Reparto del Comando Generale, declinando il concetto di sicurezza attrattiva anche in termini di sviluppo per il Paese, grazie a una piena e corretta fruizione della risorsa mare.

Infine, uno sguardo al futuro del Corpo, tratteggiato e messo su carta dall’Assistente del Comandante Generale, il Capitano di Vascello Edoardo Balestra, che indica le linee strategiche per il triennio 2022-2025.

Buona lettura

