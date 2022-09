(AGENPARL) – lun 26 settembre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – TROVATO IN POSSESSO DI DROGA E UNA PISTOLA TASER.

CARABINIERI ARRESTANO 22ENNE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un 22enne romano, senza occupazione e già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Lo scorso pomeriggio, durante un servizio di pattuglia i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti del giovane e hanno deciso di fermarlo per un controllo in via Morbegno. Ad esito della perquisizione personale, il 22enne è stato trovato in possesso di 14 g di hashish ed una pistola taser, non riuscendo a fornire una giustificazione sulla provenienza dell’arma.

La droga e il taser sono stati sequestrati e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

260922