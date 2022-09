GEP2022 SAFARI IN BIBLIOTECA

(AGENPARL) – mar 20 settembre 2022 Domenica 25 settembre tornano le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO dalle 10 alle 14,00 prenotazione consigliata.

Promuovere la cultura della sostenibilità per un futuro migliore, questo lo slogan delle [#GEP2022](https://www.facebook.com/hashtag/gep2022?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkMWFiLKZ8w3M4SJSnaXbQiwx16UBhSwMvktN52wko6NF3fSBpfClg37iCdyd6YP89M_imbJU05CRLd653XfZXTWyon0ZHnoEhWsIjayLzTg450qTVwznaY787OQOlcCt8osTU_UZspP9xMfFU39VqR8aTfogaoRpvAlfCCs-yESR97MdnQKh-uXIepKptyCaNoScf_na1wRDgArypdubC&__tn__=*NK-R) accolto dalla Biblioteca Nazionale di Napoli che dalle ore 9.30 alle 14,00 offre ai visitatori percorsi guidati gratuiti nel segno del recupero e della trasmissione di saperi e tradizioni . L’itinerario comprende le sale storiche della Palatina con il leggio della Regina Maria Carolina, la Lucchesi Palli ed il Fondo Aosta dove è conservata una raccolta zoologica di oltre centocinquanta reperti, tra cui specie oggi assai rare in natura e poco rappresentate in altri musei di storia naturale italiani, trasmessi allo studio delle future generazioni attraverso la pratica della tassidermizzazione.

I viaggi di della duchessa Elena d’Aosta e del suo accompagnatore, il capitano dell’esercito Maurizio de Vito Piscicelli, non erano, infatti, semplici battute di caccia, ma vere spedizioni scientifiche con la presenza di ben noti zoologi, antropologi e botanici del tempo. Ne sono testimonianza i reportage fotografici e la collezioni di oggetti ed idoli africani.

Aperta eccezionalmente la mostra “Napoli in scena” un viaggio nella storia dello spettacolo della città partenopea da Pulcinella a Scarpetta, a Nino Taranto; tra documenti, immagini e musiche ed una suggestione multimediale ispirata all’opera di Viviani.

La visita si conclude con l’affaccio sul Golfo di Napoli dalla terrazza della Direzione. Ingresso gratuito – Visite guidate è consigliata prenotazione [www.bnnnonline.it](http://www.bnnnonline.it/?fbclid=IwAR0Jr5TlIWIUPT7DUkTAChCcPCiDgFXBo1jY7D5XbCHez4jKAXWAAUxidgc)

[#GEP2022](https://www.facebook.com/hashtag/gep2022?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkMWFiLKZ8w3M4SJSnaXbQiwx16UBhSwMvktN52wko6NF3fSBpfClg37iCdyd6YP89M_imbJU05CRLd653XfZXTWyon0ZHnoEhWsIjayLzTg450qTVwznaY787OQOlcCt8osTU_UZspP9xMfFU39VqR8aTfogaoRpvAlfCCs-yESR97MdnQKh-uXIepKptyCaNoScf_na1wRDgArypdubC&__tn__=*NK-R) [#EuropeanHeritageDays](https://www.facebook.com/hashtag/europeanheritagedays?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkMWFiLKZ8w3M4SJSnaXbQiwx16UBhSwMvktN52wko6NF3fSBpfClg37iCdyd6YP89M_imbJU05CRLd653XfZXTWyon0ZHnoEhWsIjayLzTg450qTVwznaY787OQOlcCt8osTU_UZspP9xMfFU39VqR8aTfogaoRpvAlfCCs-yESR97MdnQKh-uXIepKptyCaNoScf_na1wRDgArypdubC&__tn__=*NK-R)

Testo completo https://cultura.gov.it/evento/a-napoli-safari-in-biblioteca​

—————————————————————

MIBACT

BNNUFFICIOSTAMPA

referente

Lydia Tarsitano

giornalista professionista