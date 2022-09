Elezioni, Salvini a Confcommercio: emergenza bollette Stato ed Europa devono intervenire per evitare una strage di posti di lavoro

(AGENPARL) – Roma, 09 set 2022 – Il ledar dela Lega Matteo Salvini a Confcommercio: emergenza bollette Stato ed Europa devono intervenire per evitare una strage di posti di lavoro, blocco aumenti luce e gas è fondamentale per salvare questo Paese, altrimenti rischiano non solo negozi e fabbriche ma tutti, la Lega è pronta anche oggi a votare un decreto da almeno 30 miliardi, e l’Europa intervenga con uno scudo che blocchi aumenti insostenibili. Se si a sanzioni Europa protegga però lavoro e risparmi degli italiani. Collocazione internazionale dell’Italia è e sarà saldamente ancorata ai valori della libertà della democrazia dell’Occidente, ma più protagonista, penso al Mediterraneo, presenza poca e male in Libia in Nord Africa in Albania in est Europa, vuol dire che sceglieremo un ministro degli Esteri più efficace di Di Maio.