Alaimo (Noi Moderati): Basta sentire parole senza senso sull’incapacità del centro destra sul tema sanitario.Toscana e’regione in cui la sinistra trova uno dei suoi feudi più consolidati

(AGENPARL) – Roma, 9 Sett. 2022 – Basta sentire parole senza senso sull’incapacità del centro destra sul tema sanitario. La Toscana e’ una regione in cui la sinistra trova uno dei suoi feudi più consolidati. Ma conosciamo il buco di bilancio che la regione ha per la sanità’ superiore a un miliardo e mezzo di euro? Andando avanti così i servizi sanitari rischiano di complicarsi ulteriormente. Noi moderati da sempre cerchiamo dialogo tra politica e scienza e non usiamo la politica per sistemare chi e’ dalla nostra parte politica. La meritocrazia non fa parte della visione della sinistra ma soprattutto e ‘ oramai evidente che la gestione sanitaria venga fatta da troppi che di sanitario non hanno alcuna formazione in merito. E’ inutile sostenere che la competenza professionale sia un aspetto tecnico che esula da valutazioni politiche. E’su questo che deve avvenire il vero cambiamento di metodo, di valutazione e soprattutto di programmazione sanitaria. Noi moderati sappiamo che la vera rivoluzione parte dalla concretezza del fare e del c.ostruire ,sulla conoscenza scientifica, sull’eccellenza e su una organizzazione- programmazione fatta esclusivamente per la tutela della salute di tutti i cittadini. Basta con la retorica della oramai obsoleta sinistra. Lo dice giuseppe Alaimo candidato alla Camera per Noi Moderati in Toscana.