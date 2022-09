(AGENPARL) – lun 05 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

ENERGIA: MARROCCO (FI), GOVERNO INTERVENGA SU CARO-BOLLETTE SENZA COMPROMETTERE TENUTA FINANZIARIA PAESE

“Il governo Draghi intervenga sul caro-bollette senza compromettere la tenuta finanziaria del nostro Paese. Se è vero che è opportuno dare delle risposte immediate alle imprese e alle famiglie sull’aumento dei costi dell’energia, è altrettanto vero che una situazione congiunturale, che necessita di interventi coraggiosi innanzitutto a livello europeo, non può comportare un’esposizione ancora maggiore in termini di debito pubblico. Questa sia considerata come l’estrema ratio. I margini di manovra, anche in virtù delle entrate extra delle imposte indirette, consentono di non gravare ulteriormente le giovani generazioni di fardelli che poi bisogna ripagare, con gli interessi. Si agisca velocemente per tamponare le falle, così come sarà compito del nuovo governo di centrodestra porre in essere delle riforme strutturali del sistema-energia tali da rendere il nostro Paese autonomo nel medio-lungo periodo, agendo innanzitutto sulle rinnovabili e il nucleare di nuova generazione”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco.

