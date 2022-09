COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Bolzano ricordano il Generale dalla Chiesa.

(AGENPARL) – ven 02 settembre 2022 nota per la stampa

Quaranta anni fa fu assassinato il Generale MOVC Carlo Alberto dalla Chiesa.

Bolzano-Bozen, venerdì 2 settembre 2022. I militari dell’Arma altoatesina ricordano il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, Medaglia d’oro al valor civile e vittima di mafia.

Domani, sabato 3 settembre 2022, ricorrerà l’anniversario dell’assassinio del Generale dalla Chiesa. A quaranta anni dall’attentato, il Comando Generale dell’Arma celebra il Generale dalla Chiesa in una locandina (in allegato) che lo ritrae sullo sfondo della bandiera italiana e riporta un suo significativo pensiero “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”. Con questa locandina, nell’alveo delle diverse iniziative promosse a memoria della ricorrenza, il Comando Generale ha voluto ricordare una delle pagine più tristi della recente storia italiana.

Il 3 settembre 1982, a Palermo, il Generale è stato assassinato in un agguato mafioso durante il quale persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Il Generale Dalla Chiesa, nato a Saluzzo (CN) nel 1920, al momento dell’assassino ricopriva la carica di Prefetto di Palermo, è una figura esemplare di militare che ha dedicato la vita allo Stato ricoprendo incarichi complessi e delicati, infatti, già eroe nella guerra di liberazione dal nazifascismo, negli anni settanta è stato in prima linea nella lotta contro le Brigate Rosse, riuscendo a delineare gli schemi interni dei brigatisti ricorrendo all’utilizzo di infiltrati, sistema già sperimentato quando aveva comandato la Legione Carabinieri di Palermo organizzando e guidando il contrasto a Cosa Nostra.