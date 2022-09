Rapina Orune.

(AGENPARL) – gio 01 settembre 2022 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 1 settembre 2022

NOTA: per la divulgazione.

CONTATTO: Ten. Fabrizio Ricciardi (Cp CC Bitti)

COMUNICATO STAMPA

Compagnia di Bitti:

ORUNE: RAPINA ALLA FILIALE DEL BANCO DI SARDEGNA

Questa mattina, tre soggetti con il volto coperto hanno atteso l’arrivo dei dipendenti per accedere nella filiale del Banco di Sardegna di Orune. Una volta all’interno hanno atteso l’apertura a tempo della cassaforte prelevando alcune migliaia di euro per poi darsi alla fuga. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che fossero in possesso solo di armi bianche.

Sono stati immediatamente predisposti dei posti di controllo a cinturazione dell’intera zona.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bitti e della Stazione di Orune, con il supporto degli altri reparti del Comando Provinciale di Nuoro.