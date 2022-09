20 km e 1.450 metri di dislivello, questo l’impegno dei 900 iscritti alla Transpelmo, l’ultimo atto della Golden Trail National Series Italy

(AGENPARL) – gio 01 settembre 2022 01/09/2022

GTNS ALLA FASE FINALE

IL FINISSAGE IN SCENA ALLA TRANSPELMO IL 4 SETTEMBRE

hashtag di riferimento: #GTWS #goldentrailseries

Ci stiamo avvicinando al 4 settembre, data della Transpelmo (Pècol – BL) l’ultimo atto dell’edizione 2022 GTNS – Golden Trail National Series Italy, che da aprile ha entusiasmato centinaia di concorrenti grazie ad alcune delle più iconiche gare “trail” d’Italia. Ideata nel 2019, Golden Trail National Series ha offerto la possibilità ai migliori atleti di confrontarsi per ambire alla Madeira Oceans Trail, la Finale GTNS, per competere e divertirsi con gli atleti del resto del mondo.

Tre le gare disputate precedentemente (la quarta in agenda, annullata, la “Finestre di Pietra” del 15 maggio) che hanno reso il circuito GTNS eccezionale anche in questa edizione 2022: la Dolomiti Beer Trail, che si è svolta il 16 aprile, la Bettelmatt Sky Race, che si è disputata in data 9 luglio e la DolonMyths Run Sky Race il weekend successivo, il 17 luglio.

