CHIUDE LA KERMESSE“LUNGO IL TEVERE..ROMA” :

RECORD DI 1 MILIONE E 700MILA VISITATORI NELLA PRIMA EDIZIONE POST PANDEMIA

Roma, 31 agosto – Conclude la ormai tradizionale kermesse dell’Estate Romana, “Lungo il Tevere…Roma”, registrando numeri mai raggiunti prima, con oltre 1 milione e 700mila visitatori romani ma anche da tutto il mondo. Un’edizione, questa, arricchita dagli spettacoli quotidiani culturali dell’Arena Cinematografica di Scena, promossa dalla Regione Lazio, e del Salotto Tevere. “Sarà per effetto della fine della pandemia e la voglia di ritrovarsi dopo due anni difficili, sarà merito di tutti gli eventi culturali, ma non mi aspettavo un’edizione di “Lungo il Tevere…Roma” così frizzante, così seguita”. Gianni Marsili, ideatore e patron della manifestazione sin dalla prima edizione di diciotto anni fa, in questi giorni fa i primi bilanci dell’evento e raccoglie anche la soddisfazione piena degli innumerevoli esercenti – offerta centrale della manifestazione – che hanno visto i propri ristoranti, bar, negozi, attrezzature per giochi sempre presi d’assalto lungo i circa tre chilometri di banchina occupata dall’evento nei quasi novanta giorni di attività ininterrotta.

“Giugno e luglio hanno sicuramente goduto della novità di quest’anno – prosegue Marsili – le proiezioni cinematografiche portate sul fiume da Scena, attività che fa capo alla Regione Lazio; registi di primo piano quali Verdone, Ozpetek e Virzì hanno spinto i cinefili verso l’arena per rivedere opere prime entrate nella storia del cinema italiano e sempre accompagnate dai loro registi; inoltre Giò di Sarno – è lei ormai l’indiscussa padrona del salotto più visitato dell’estate romana – ha creatoun luogo “pop” dove si incontrano musica, teatro, parole e soprattutto gli appassionati dello spettacolo dal vivo. Le famiglie e gli innumerevoli turisti hanno inoltre trovato lo sfogo migliore per le caldissime serate romane poiché l’offerta della manifestazione volutamente soddisfa ogni fascia di età.”

Il Festival, quest’anno più che mai, specie nel mese di agosto, è stato palcoscenico di un particolare contrasto tra una città svuotata di giorno che si riempie la sera in festa intorno alla banchina del Tevere, concentrando le luci e le emozioni tra i giochi e gli spettacoli; un Tevere sempre piùvalorizzato dai romani e da chi è a Roma di passaggio. “Indubbiamente – conclude Gianni Marsili – per raggiungere numeri così elevati, abbiamo goduto del “contributo” dei turisti stranieri di cui Roma in questa estate è stata gremita.Il caldo estremo di questa estate ha inoltrespinto le persone verso il fiume, alla ricerca di un’oasi cittadina.Una grande festa per il 18esimo compleanno di questa viva manifestazione diventata maggiorenne, simbolo di ripartenza e ritorno alla vita normale“ .