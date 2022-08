Rai Cinema e Tiktok alla 79° mostra del Cinema di Venezia

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – Film, eventi, curiosità, il Festival nel racconto dei creator di TikTok. Live e appuntamenti in esclusiva per la community della piattaforma con i talent dei film coprodotti da Rai Cinema.

Rai Cinema in partnership con TikTok porta la numerosissima community di appassionati dietro le quinte della Mostra del Cinema di Venezia. Una serie di appuntamenti in esclusiva svelerà alla community della piattaforma gli aspetti più affascinanti e meno conosciuti della macchina del Festival, le esperienze vissute in prima persona dai protagonisti, i segreti dei mestieri del cinema e le sue meraviglie. Un mondo di nuove emozioni da vivere per la prima volta direttamente dal cuore del Festival.

La partnership tra Rai Cinema e TikTok, che punta a creare un legame ancora più forte tra il cinema e la community, nasce con l’idea di approfondire il racconto e appassionare al cinema i tantissimi utenti che utilizzano il linguaggio video come principale forma di comunicazione e di intrattenimento. E con la spinta a intercettare la proposta di novità e creatività che i social network e le piattaforme possono offrire all’industria cinematografica, mettendo a frutto le potenzialità del digitale nella promozione del cinema e dei film.

Rai Cinema, offrendo alla community la propria esperienza ventennale legata al mondo della produzione audiovisiva e della divulgazione della cultura cinematografica italiana, accompagnerà alcuni famosi creator di TikTok nel cuore delle attività e degli appuntamenti dei film che presenterà alla Mostra: i creator coinvolti diventeranno dei veri e propri “inviati speciali” che dialogheranno con attori, registi e maestranze. Una programmazione dedicata che permetterà a chiunque di fare un’esperienza live dalla vetrina di uno dei più prestigiosi Festival di cinema al mondo.

Durante i dieci giorni della Mostra, il profilo ufficiale di Rai Cinema (@raicinema) si arricchirà di video dedicati a #CinemaTok e #DietroLeQuinte, dove verranno raccontati alcuni dei momenti salienti, dai red carpet alle interviste esclusive ai registi e agli attori dei film che Rai Cinema accompagna al Festival.

Non solo, Rai Cinema ospiterà sul suo profilo appuntamenti LIVE durante i quali alcuni creator accompagneranno la community alla scoperta del mondo del cinema e di chi lo vive ogni giorno.

Per iniziare, Niko e Teo (@nikoeteo) – creator veneziani conosciuti dalla community per i loro video dedicati al territorio – racconteranno il Lido come luogo di culto per il cinema e dialogheranno con gli attori, registi e produttori dei film coprodotti da Rai Cinema, presentati nelle prime giornate della Mostra.

Gli altri appuntamenti si concentreranno invece più sugli aspetti legati ai mestieri del cinema, di cui si discuterà con i protagonisti attraverso focus specifici, insieme a tanti altri racconti e indiscrezioni. I creator, host delle LIVE, saranno: Michele Erranti (@mike_wander) – creator che ha saputo trasformare la sua passione per cinema, serie tv e videogiochi in un dialogo aperto con la community; @gorilla_gang – una community specializzata in cinema e multimedia che condivide su TikTok recensioni e curiosità di cinema e serie tv; Gaia Sidoni (@gaiasidoni) – cinema lover appassionata del genere horror racconta le sue pellicole preferite e recensisce film in modo ironico nel suo tipico format Recetrash; Velia Bonaffini (@veliakforu) – i suoi video sono dedicati a consigli su film da vedere o quiz ironici.

“Accanto all’attività legata alla produzione e distribuzione cinematografica, Rai Cinema continua ad investire e dedicare grande attenzione alle nuove tecnologie e alle community dei mondi digitali – afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Grazie alla forte capacità di engagement di TikTok, questo accordo diventa un’occasione preziosa per mettere in connessione una nuova generazione di utenti con il mondo del cinema e contribuire in questo modo ad una maggiore diffusione della cultura cinematografica. Con l’idea di appassionare ed attrarre nuovo potenziale pubblico e avvicinarlo alla bellezza del grande cinema”.

“La community TikTok si distingue da sempre per la sua originalità e creatività, per la capacità di saper intrattenere e intrattenersi con contenuti unici, informativi e in continua evoluzione. Il mondo del cinema e il suo racconto trovano grande spazio in piattaforma, come dimostra l’importante traguardo raggiunto dall’hashtag #CinemaTok: quasi 1 miliardo di visualizzazioni. Siamo orgogliosi dell’incontro tra Rai Cinema e i nostri creator, e siamo certi che l’intera community potrà apprezzare il contenuto di grande livello che offriranno” – conclude Salvatore Di Mari, Head of Partnerships and Community di TikTok Italia.