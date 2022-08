La Russia taglia l’approvvigionamento di gas alla Francia mentre Borne avverte del razionamento energetico

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – La Russia ha ridotto la quantità di gas che sta inviando a una grande compagnia energetica francese, mentre il Primo Ministro ha già avvertito del possibile razionamento energetico durante l’inverno.

L’azione segue un avvertimento del Primo Ministro francese secondo cui lo stato dell’Europa centrale potrebbe essere costretto a razionare l’uso dell’energia durante i mesi invernali, mentre chiede all’industria dello stato di fare tutto il possibile per ridurre il proprio consumo.

Secondo un rapporto di Le Figaro , la compagnia di gas statale russa Gazprom ha annunciato che avrebbe ridotto la quantità di gas che sta inviando alla compagnia energetica francese Engie con effetto immediato.

Engie ha affermato che l’improvvisa riduzione dell’offerta sarebbe dovuta a quello che ha definito un «disaccordo tra le parti sull’applicazione dei contratti».

Gazprom réduit officiellement ses livraisons à Engie ⤵️ pic.twitter.com/vca3vhbxGm — Bertille Bayart (@BertilleBayart) August 30, 2022

Tuttavia, l’azienda ha anche affermato di aver già adottato misure per garantire che i suoi clienti fossero tutelati da tale riduzione.

«…ENGIE si era già assicurata i volumi necessari per garantire l’approvvigionamento dei propri clienti e per le proprie esigenze, ed ha implementato una serie di misure per ridurre significativamente gli impatti finanziari e tecnici che potrebbero derivare dall’interruzione delle consegne di gas da parte di Gazprom», si legge in un comunicato stampa dell’azienda.

Mentre la stessa Engie sembra fiduciosa che la riduzione del gas non influirà negativamente sui suoi clienti, i membri del governo francese sembrano meno convinti che l’improvvisa uscita delle esportazioni russe di combustibili fossili dall’UE non avrà ripercussioni sulla sicurezza energetica della Francia.

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva già avvertito la scorsa settimana che la sua nazione stava affrontando quella che ha definito la “fine dell’abbondanza”, avvertendo i francesi che devono “accettare di pagare il prezzo” di ciò che ha definito “la nostra libertà e i nostri valori” sopportando quindi le difficoltà di un improvviso calo del tenore di vita.

I commenti di Macron erano stati ripresi lunedì dal primo ministro del paese, Elisabeth Borne, che ha avvertito che lo Stato potrebbe presto essere costretto a iniziare a razionare l’energia durante i mesi invernali.

Borne ha lanciato l’avvertimento, parlando con dirigenti d’azienda francesi, di fare tutto il possibile per ridurre il proprio consumo di energia in modo da evitare eventualmente la necessità per il governo del paese di limitare l’uso dell’energia.

«Se agiamo collettivamente, possiamo superare il rischio di carenze», ha sottolineato Borne.

«Ma se ognuno di noi non fa la sua parte, o se tutte le prospettive negative si realizzano subito, dovremo imporre una diminuzione dei consumi».

«Se si arriverà al razionamento, le aziende saranno le prime a subire il contraccolpo e sfortunatamente dobbiamo essere preparati», ha proseguito, chiedendo anche alle aziende di nominare quello che ha definito un «ambasciatore della sobrietà energetica» per aiutare a ridurre l’utilizzo .

Da sottolineare che le potenze economiche dell’Unione Europea, Francia e Germania, hanno stabilito venerdì i record per i prezzi dell’elettricità, mentre prosegue la guerra delle sanzioni dell’Occidente con la Russia (che continua a farsi sentire).

L’anno scorso il costo dell’elettricità per megawattora (MWh) sia in Francia che in Germania è stato di circa 85 euro. Venerdì, entrambi i paesi hanno stabilito livelli record, con il costo in aumento di almeno il 1.000 per cento rispetto allo scorso anno a 850 euro in Germania e oltre 1.000 euro in Francia, riferisce Le Monde.

Nonostante le sanzioni, l’economia russa sembra aver resistito alle sanzioni molto meglio del previsto.

La Francia, che a differenza della Germania non ha abbandonato l’energia nucleare, ha risentito degli shock dei prezzi del gas e soffre attualmente di notevoli problemi di manutenzione nel settore nucleare. Attualmente, solo 24 dei 56 reattori nucleari di proprietà della compagnia elettrica statale Électricité de France (EDF) sono operativi a causa di problemi di corrosione, portando la produzione francese di elettricità al minimo storico.

La crisi energetica non mostra segni di cedimento, con i trader di futures che già scambiano i prezzi dell’energia francesi all’incredibile cifra di 1.600 euro per megawattora a dicembre.

I due principali motori economici dell’Unione Europea Francia e Germania hanno avvertito che i disordini diffusi deriveranno dall’aumento del costo dell’energia.

Pochi giorni prima, l’ex banchiere dei Rothschild è stato preso di mira per ipocrisia dopo essere stato fotografato mentre faceva moto d’acqua mentre era in vacanza in Costa Azzurra, subito dopo aver invitato il pubblico a impegnarsi in uno “sforzo di solidarietà” e a ridurre il consumo di energia.

Macron en jet ski : Sandrine Rousseau estime « criminel » de ne pas comprendre « le réchauffement climatique » https://t.co/BlMujDF7nR pic.twitter.com/94i7MwFass — Sud Ouest (@sudouest) August 11, 2022

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato preso di mira per aver utilizzato una moto d’acqua sulla Riviera francese mentre chiedeva ai cittadini di ridurre il loro consumo di energia.

In una versione moderna della famigerata, anche se forse apocrifa, osservazione della regina francese Maria Antonietta secondo cui, se le persone affamate «non hanno più pane, che mangino brioche», il presidente Emmanuel Macron ha suscitato scalpore tra i suoi connazionali per il jet ski mentre il suo paese affronta la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni, ha riferito BFMTV .

Il leader francese, reduce da una pesante sconfitta alle elezioni dell’Assemblea nazionale, perdendo la maggioranza legislativa e infrangendo i suoi sogni di una presidenza ‘assoluta’ e le sue speranze di diventare l’indiscusso capocannoniere d’Europa – è fuggito da Parigi per andare in vacanza con la moglie Bridgette a Fort de Brégançon, il ritiro ufficiale del Presidente della Francia dal 1968.

Le foto dei paparazzi della scorsa settimana hanno mostrato il leader francese sdraiato al sole e in crociera nel Mediterraneo su una moto d’acqua non così ecologica, meno di un mese dopo aver invitato il pubblico a impegnarsi in uno ” sforzo di solidarietà ” di riducendo il loro consumo di energia di fronte alla carenza di gas in Europa durante la guerra in Ucraina.

Lo scandalo ha anche fatto dei paragoni con un altro momento storicamente dubbio ma altamente simbolico nella tradizione europea, l’imperatore Nerone che giocava mentre Roma bruciava, mentre la Francia è stata assalita da enormi incendi durante l’estate secca, con migliaia di acri di terra in fiamme.

In una visita a luglio in una regione dilaniata dagli incendi, il leader francese aveva dichiarato che gli incendi boschivi erano una “conseguenza del cambiamento climatico”.

Nonostante il suo sostegno all’agenda verde, la vacanza in moto d’acqua di Macron ha attirato critiche dall’ala verde della politica francese, con l’importante parlamentare del partito Europa-Ecologia-Verdi Sandrine Rousseau che ha stigmatizzato il comportamento di Macron.

«Questo conferma l’impressione persistente che non capisca il cambiamento climatico», ha detto . «E al giorno d’oggi, è criminale non capirlo».

L’Eliseo finora si è rifiutato di commentare la vacanza in moto d’acqua del presidente.

Mentre in Germania, il ministro dell’Interno dello Stato tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul, ha lanciato un duro avvertimento a coloro che potrebbero protestare contro i fallimenti del governo nel prevenire la crisi energetica, bollando i potenziali manifestanti come i nuovi “ nemici dello Stato ”.

Così va il mondo…