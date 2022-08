“Moderazione è vera rivoluzione”, Alaimo (NM): “Occorre costruire e non dire solo no a tutto quello che viene proposto”

(AGENPARL) – Roma, 28 Agosto 2022 – “Oggi e’ la moderazione la vera rivoluzione. Occorre moderare toni e azioni e realizzare la concretezza delle idee” .” Occorre costruire e non dire solo no a tutto quello che viene proposto” . “Da sempre con la mia esperienza lavorativa nell’Arma dei Carabinieri conosco e ho messo in pratica il valore della moderazione. Lealtà nelle proposte, consapevolezza dei propri limiti e coraggio delle proprie azioni, sono i requisiti fondamentali per una politica che metta al centro davvero i valori che contraddistinguono una società armonica e rispettosa della dignità delle persone. Occorre creare nuove energie, nuove opportunità lavorative che riporti al centro la persona. Noi moderati crediamo fortemente negli italiani che da sempre lottano per una italia più forte e più rispettosa dei nostri valori . Amo l’Italia con le sue diversità che unite insieme caratterizzano un paese con una forte identità’. Votare Noi moderati significa oggi ti costruire non solo cose ma anche il valore umano, base fondante della società civile. Lo dichiara Giuseppe Alaimo (CI), candidato in Toscana con la lista “Noi Moderati”.