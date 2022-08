(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Superbonus: Mazzetti (FI), Paternità grillina? Da loro troppe storture. Nostro obiettivo è incentivi strutturali

Prato, 28 agosto. “Sul Superbonus nessuna lezione dai grillini che sì l’hanno proposto, ma con il governo giallorosso era fatto così male da renderlo inutilizzabile per le aziende e i cittadini”, afferma Erica Mazzetti, Deputata di FI, che aggiunge: “L’idea era buona per il rilancio del settore, ma era concepito senza un quadro normativo lineare e soprattutto con tempi molto ristretti quando, invece, questi interventi richiedono finestre temporali lunghe”.

“Nel tempo, modificato soprattutto dal Centrodestra, con atti concreti fra cui in gran numero a mia prima firma, come la semplificazione delle pratiche, la liberalizzazione sulla cessione dei crediti e il contenimento del costo dei materiali”. “Queste iniziali storture, aggravate da alcuni interventi normativi deleteri dell’attuale governo, più volte da me sollevati, sono alla base dei problemi del settore edile, come il blocco dei crediti, che con molta fatica e con interventi successivi stiamo cercando di risolvere”. “Compito dell’attuale governo è – sottolinea Mazzetti – mettere in sicurezza le aziende che hanno investito con eliminazione della responsabilità solidale e strane interpretazione dell’agenzia entrate e accordo con ABI”.

“Come da programma del Cdx, il governo successivo dovrà istituire incentivi strutturali, con un quadro normativo stabile e non interpretabile. Poca burocrazia, regole chiare, e appunto incentivi programmati. Questi incentivi sono essenziali per il contenimento dei costi energetici e per l’efficientamento e dovranno essere estesi anche ad altre tipologie di immobili, come quelli strumentali, come prevede la missione del PNRR, e aiutare a contenere gli aumenti delle bollette e a elevare il Pil nazionale”, conclude Mazzetti, candidata del Centrodestra nel collegio Prato, Pistoia, Mugello.