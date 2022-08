(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 SICUREZZA, GASPARRI (FI): RINNOVARE CONTRATTO E INCREMENTARE ORGANICI FDO

“Tra le priorità per il nuovo governo ci deve essere uno stanziamento adeguato per il popolo in divisa. Non solo bisogna rinnovare il contratto per il nuovo triennio, ma bisogna incrementare gli organici e remunerare in maniera più significativa il lavoro straordinario. Inoltre vanno dedicate cifre adeguate per la difesa legale del personale delle forze di polizia che spesso si deve difendere in giudizio dopo essere stato aggredito o diffamato mentre tutela l’ordine pubblico. Tutto il comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico deve trovare una sua centralità e mi farò personalmente carico, insieme a tutta Forza Italia perché questo sia uno dei doveri primari del governo. Siamo sempre stati dalla parte di chi in divisa tutela la sicurezza dei cittadini, dalla parte delle forze dell’ordine e delle forze armate. Che in ogni angolo d’Italia e in molto casi anche all’estero difendono i valori della libertà, della legalità e della democrazia. Grazie alle donne e gli uomini che ci tutelano e che meritano per questo riconoscimenti adeguati”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri

