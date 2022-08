(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Sanità, Pirozzi ”Zingaretti ha tagliato su strutture di prossimità”

Roma, 27 Ago – ”Nel 2013 l’aspirante governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, prometteva 30 Case della Salute investendo l’1% della spesa sanitaria in quattro anni. Poi il neo presidente della Regione Lazio annunciava 48 Case della Salute entro il 2014. Dopo il fallimento delle Case della Salute ha declassato i Punti di primo intervento in Punti di assistenza territoriale, aperti dalle 8 alle 20 come un supermercato, nei quali operano i medici senza l’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza o dove mancano i camici bianchi come avviene spesso in tutte le strutture di prossimità.

L’assessore alla Sanità e l’ex responsabile della cabina di regia della Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parla ancora?”. Così Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio della Lega.

