(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Energia: Gallone (FI), basta comitati del no, governo intervenga contro caro gas

Intervenire subito con un decreto per contrastare il caro energia, insistere in Europa per raggiungere un accordo sul prezzo del gas, ma al tempo stesso agire adesso e su più fronti per emanciparci dalla dipendenza di approvvigionamenti energetici stranieri. Berlusconi ha ragione. Il governo è ancora in carica e può intervenire con un decreto per mettere al riparo imprese e famiglie dai nuovi insostenibili aumenti del prezzo del gas. Non c’è tempo da perdere, bisogna pensare ad azioni immediate. Basta comitati del no. Ripartiamo con i rigassificatori, con le trivellazioni, con le rinnovabili e la ricerca sul nucleare pulito. Anche il dibattito sul rigassificatore di Piombino va inquadrato in un’ottica diversa, perché la tecnologia oggi consente di combinare la tutela ambientale con la sicurezza per la salute. Dobbiamo insistere sull’utilizzo di qualsiasi forma di approvvigionamento energetico a partire dall’uso dei rifiuti che abbiamo in abbondanza e con i quali altri Paesi si arricchiscono. L’impegno di Forza Italia al governo è snellire tutte le procedure e rimuovere vincoli e ostacoli affinché gli impianti si realizzino. Ma intanto è indispensabile agire con urgenza perché i prezzi di gas e energia sono alle stelle e non possiamo permetterci un settembre nero”.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Alessandra Gallone, responsabile dipartimento ambiente del partito.

