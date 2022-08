(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 ENERGIA, BINI (PD): DESTRA HA PENSATO AL PROPRIO TORNACONTO E NON ALL’INTERESSE GENERALE

“Conte, Meloni, Berlusconi, Salvini hanno buttato giù il governo Draghi un mese fa. Ora chiedono al governo interventi urgenti sull’energia per gli aumenti che già sapevano che ci sarebbero stati e per i quali era fondamentale un governo nel pieno delle proprie funzioni.” Lo afferma Caterina Bini, sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e senatrice PD, candidata nei collegi plurinominali della Toscana alla Camera.

“Invece no – prosegue – siamo in campagna elettorale. Ma almeno diciamo la verità sulle responsabilità, sulla mancata coerenza, sull’ipocrisia di chi ha pensato solo al proprio tornaconto e non all’interesse del Paese.”

