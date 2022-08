(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 ELEZIONI: GIACOMONI (FI), l’ITALIA HA BISOGNO DI FORZA ITALIA

“Oggi più che mai l’Italia ha bisogno di Forza Italia, per tante ragioni. Siamo determinanti per vincere e per dare al Paese una maggioranza forte e coesa, indispensabile per difendere gli interessi nazionali in Europa e nel mondo. Così come, senza Forza Italia il Centrodestra non solo non esisterebbe, ma non sarebbe in grado di governare perché siamo noi, grazie alla nostra appartenenza al Partito popolare europeo, ad rendere il Centrodestra liberale, moderato ed europeo!”. Così in una nota l’On. Sestino Giacomoni di Forza Italia membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “E poi – prosegue Giacomoni – abbiamo la nostra storia che parla per noi, tutto quello che abbiamo fatto per il Paese, sia negli anni in cui siamo stati al Governo, sia quando eravamo all’opposizione. Come ha detto il Presidente Berlusconi in una delle sue ultime pillole quotidiane:‘…in Italia, siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista ed atlantista’. A differenza degli altri partiti siamo credibili perché quando abbiamo governato, l’abbiamo fatto bene. Ora l’obiettivo più ambizioso è quello di far sì che tornino a votarci tutti quegli elettori che ci avevano votato negli anni passati. Se ognuno di noi, se ogni nostro elettore, riuscisse a convincere un amico indeciso e sono tanti, noi raggiungeremo la meta fissata dal Presidente Berlusconi: arrivare al 20% per tornare ad essere trainanti nel Centrodestra e al governo del Paese. Se ci crediamo tutti ce la faremo! “ha concluso Giacomoni.

