(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Caro energia, Nappi (Lega): interventi a tutela di imprese e famiglie

“Taglio delle tasse e interventi immediati per contrastare il caro energia che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie. Solo in Campania, rischiano di chiudere oltre 11mila aziende. Da subito, con il prossimo Governo di centrodestra, come annunciato da Matteo Salvini, attueremo le misure necessarie a difesa dell’economia e dei cittadini. È l’impegno concreto che prendiamo con gli italiani”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della regione Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi Consigliere Regionale Lega Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli