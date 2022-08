BUONA SANITÀ: OSPEDALE CRISTO RE DI ROMA SALVA LA VITA AD UN UOMO CON COMORBILITA‘ GRAVE

(AGENPARL) – Roma, 27 agosto 2022 – Grazie al brillante operato del Prof. Mauro De Dominicis (Direttore del Reparto di Urologia di Roma, degli anestesisisti, e della Sua validissima equipe), si e’ concluso con successo un complicatissimo intervento chirurgico alla prostata nei confronti di un paziente di 82 anni, portatore di Pace maker e con diabete alternante e soggetto a picchi.

La professionalità, la competenza, l’empatia e l’umanità del chirurgo, degli anestesisti, e di tutta l’equipe in particolare, hanno determinato un risultato di chirurgia di eccellenza, raro, soprattutto, in questo particolare momento storico connotato dalla pandemia e dalle conseguenti difficoltà connesse alle sale operatorie intasate e alla terapia intensiva riservata a chi ha maggiori possibilità di vita.

Il signor Mario Impieri affetto da comorbilita’ grave, si e’ sentito male a marzo e da allora e’ incominciato il Suo calvario (costretto a tenere un fastidioso catetere anche durante i viaggi, passando da Ospedale a Policlinico a Ospedale).

L’incertezza delle cure( che dovrebbero essere garantite alle categorie protette: come in questo caso: ai soggetti con comorbilità) aveva determinato nel paziente grave sconforto e allarme( molto pericoloso per i soggetti diabetici).

La professionalità, la competenza, l’empatia e l’umanità del Professore e della Sua equipe sono state determinanti per salvargli la vita e per offrire speranza e conforto a tutta la categoria della terza età( che molto spesso si abbatte senza trovare la forza di reagire).

Ad majora alla struttura Ospedaliera, al Direttore del Reparto di Urologia dell’Ospedale Cristo Re di Roma e a tutta la Sua equipe.