(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Elezioni: Serracchiani, la nostra parola è “scegli”

“Il Pd invita gli italiani a scegliere tra due alternative completamente diverse”. Lo ha detto oggi a Trieste la capogruppo dem Debora Serracchiani, partecipando alla presentazione delle liste dei candidati del Pd.

Riferendosi a Salvini, la parlamentare ha ricordato che “c’è chi ha adottato come parola d’ordine ‘credo’, come una personalizzazione fideistica, mentre Meloni ha scelto la parola ‘pronti’ e passa tutti i giorni a spiegare che è cambiata, che è moderata e non deve spaventare l’Europa e i mercati. La nostra parola – ha rimarcato la capogruppo dem – è ‘scegli’, tra noi e loro, tra Putin e l’Europa, tra i combustibili fossili e le rinnovabili, tra la discriminazione e i diritti”.

Serracchiani ha anche sottolineato la necessità di “rappresentare bene una regione come il Friuli Venezia Giulia che ha una posizione geografica e storica particolarmente importante in questi momenti di passaggio”.

Foto Zanolla