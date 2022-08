Alvisa Palese presidente nazionale Conferenza corsi laurea professioni sanitarie

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Ai vertici dell’organismo che sovraintende 735 corsi triennali e 91 magistrali di 42 atenei

Udine, 26 agosto 2022 – La professoressa Alvisa Palese, dell’Università di Udine, è la nuova presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per il triennio 2022-2024. La Conferenza, istituita 25 anni fa, riunisce, in 42 atenei, 735 corsi di laurea triennale dei 22 profili professionali dell’area sanitaria e 91 corsi magistrali, per circa 78 mila studenti complessivi. Ordinaria in Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Palese è la coordinatrice del corso di studio in infermieristica della sede coordinata di Udine e Pordenone dell’Ateneo friulano. Alvisa Palese è stata eletta all’unanimità e succede a Luisa Saiani.